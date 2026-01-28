Tre cadaveri trovati in un bosco nel Messinese cacciatori uccisi a colpi di pistola

Questa mattina, tre uomini sono stati trovati morti in un bosco vicino a Montagnareale, nel Messinese. I corpi, con più colpi di pistola, sono stati scoperti dopo una segnalazione al 112. La polizia si sta già muovendo sul posto, ma ancora non ci sono dettagli su cosa sia successo.

È giallo nel messinese, nella zona di Montagnareale. I corpi di tre uomini crivellati di colpi di pistola sono stati trovati dopo una segnalazione al 112. Tre cacciatori crivellati da colpi di pistola in un bosco Si tratterebbe di tre cacciatori, che erano usciti all'alba di oggi per una battuta di caccia. Sul posto il procuratore capo di Patti (Messina), Angelo Vittorio Cavallo. Il rinvenimeto è avvenuto in una zona boschiva di contrada Caristia. in aggiornamento . 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Tre cadaveri trovati in un bosco nel Messinese, cacciatori uccisi a colpi di pistola Approfondimenti su Montagnareale Messinese Perugia, coppia trovata morta in casa: uccisi a colpi di pistola Città della Pieve: coppia trovata morta in casa. Uccisi a colpi di pistola Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Montagnareale Messinese Argomenti discussi: Spagna, scontro fra treni: almeno 40 morti. Trovato giunto rotto; Treni deragliati in Andalusia, 41 morti e 150 feriti. Morto il macchinista del treno di Barcellona - Morto il macchinista del treno di Barcellona; Cosa sappiamo sul disastro ferroviario in Spagna; Incidente ferroviario in Spagna, recuperati i corpi di tre vittime nei vagoni del treno Alvia. Tre cadaveri trovati in un bosco nel Messinese, i corpi di cacciatori uccisi a colpi di pistolaÈ giallo nel messinese, nella zona di Montagnareale. I corpi di tre uomini crivellati di colpi di pistola sono stati trovati dopo una segnalazione al 112. Si tratterebbe di ... ilmessaggero.it Tre cadaveri con ferita d’arma da fuoco ritrovati in un bosco del MessineseTre cadaveri con ferita d'arma da fuoco sono stati ritrovati in una zona boscosa del territorio di Montagnareale, in provincia di Messina. meridionews.it LATISANA. Femminicidio in Friuli, la coppia aveva tre figli. Cadaveri rinvenuti da una parente che era andata in visita L'uomo che ha colpito mortalmente la moglie si chiamava Luigi, detto Gigi, Codotto, ed era nato nel 1946. La moglie, Luigia Rossi, era invece - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.