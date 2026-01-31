Cacciatori uccisi nel bosco oggi l’autopsia sui tre cadaveri

Questa mattina all'ospedale Papardo di Messina si svolge l’autopsia sui tre cacciatori trovati morti nei boschi di Montagnareale, a Messina. La polizia indaga sulle cause di quella che sembra essere una tragedia improvvisa, mentre i corpi sono stati trovati senza vita nel cuore del bosco.

(Adnkronos) – Sarà eseguita questa mattina all'ospedale Papardo di Messina l'autopsia sui corpi dei tre cacciatori trovati senza vita nei boschi di Montagnareale, a Messina. Le vittime sono Antonio Gatani, 82 anni di Patti, e i fratelli Davis e Giuseppe Pino, di 26 e 44 anni, entrambi originari di San Pier Niceto, colpiti con colpi di arma da fuoco mentre andavano a caccia. Sui cadaveri oggi saranno fatte delle tac, prima che i medici procedano al prelievo di tessuti e di sangue. L'indagine della Procura di Patti è concentrata soprattutto sui segnali dei cellulari che all'ora dei delitti si trovavano agganciati alla cella telefonica che copre la zona.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su Cacciatori Uccisi

Questa mattina, tre uomini sono stati trovati morti in un bosco vicino a Montagnareale, nel Messinese.

Questa mattina, nel bosco vicino a Montagnareale, sono stati trovati i corpi di tre uomini.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Cacciatori Uccisi

Argomenti discussi: I tre cacciatori trovati morti nel bosco, interrogate nella notte decine di persone; Il giallo dei cacciatori morti nel bosco: chi sono, cosa sappiamo finora; Tre cacciatori trovati morti nel bosco: interrogato l’amico del più anziano del gruppo; Messina, cosa sappiamo sulla vicenda dei tre cacciatori morti sui monti Nebrodi.

Messina, trovati morti tre cacciatori nel bosco: chi sono e cosa emerge dalle prime indaginiTre morti nei boschi dei Nebrodi: tre cacciatori trovati crivellati di colpi in contrada Caristia, indagini serrate della Procura di Patti per ricostruire movimenti, cause e possibili coinvolti. notizie.it

I tre cacciatori uccisi nel bosco a Montagnareale, indagini serrate. Ci sarebbe una pista più accreditataLe indagini proseguono a pieno ritmo nella speranza di ricostruire con precisione i contorni di una vicenda che ha gettato ... 98zero.com

#Patti: il Pm Angelo Cavallo, che coordina le indagini dei carabinieri sulla morte di tre cacciatori uccisi sui Nebrodi:” ’ , '” - facebook.com facebook

Messina, il giallo dei tre cacciatori uccisi nel bosco. #DentrolaNotizia x.com