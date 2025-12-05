Nuova tappa per i Bronzi di San Casciano dei Bagni, in attesa dello svelamento dei risultati dell’ultima campagna di scavi, in programma domenica 21 dicembre al Teatro dei Georgofili Accalorati. "Il viaggio che sta portando i nostri Bronzi in giro per il mondo, ha un’unica destinazione: San Casciano", annuncia Agnese Carletti, sindaca di San Casciano dei Bagni, che guarda alla prospettiva del museo che accoglierà nel suo luogo naturale le splendide testimonianze del passato che continuano a emergere dal ’Santuario ritrovato’. In attesa appunto del ritorno a casa, i bronzi, fino all’8 marzo 2026 gli ’Dei’ saranno in mostra al Museo archeologico nazionale di Aquileia L’esposizione, a cura di Massimo Osanna e Jacopo Tabolli, permetterà di ammirare un nucleo di più di trecento reperti, frutto delle campagne di scavo condotte tra 2022 e 2024 nel sito archeologico dall’Università per Stranieri di Siena, in collaborazione con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo e il Comune di San Casciano dei Bagni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

I bronzi in mostra. Da San Casciano ad Aquileia