I Big di Sanremo per la prima volta al Quirinale | l' annuncio di Carlo Conti

Carlo Conti ha annunciato che per la prima volta i Big del Festival di Sanremo si esibiranno al Quirinale. L’evento, confermato sui social dal conduttore, rappresenta una novità assoluta nella storia del festival. La notizia ha già fatto il giro del web e tra fan e addetti ai lavori si parla di un grande evento per la musica italiana.

Per la prima volta nella storia del Festival della Canzone italiana, i cantanti in gara saranno accolti dal Presidente della Repubblica a Roma “C'è una grandissima notizia che riguarda il Festival di Sanremo”, lo annuncia Carlo Conti in un nuovo video postato sui social. Questa volta non si tratta della rivelazione di nuovi co-conduttori o ospiti speciali, ma di una notizia che coinvolge anche la città di Roma. “Dopo 76 edizioni, per la prima volta, i protagonisti del Festival saranno ricevuti dal Presidente della Repubblica. Venerdì 13 febbraio - ha spiegato il conduttore di Sanremo 2026 - io, Laura Pausini e i Big da Sergio Mattarella al Quirinale”.🔗 Leggi su Romatoday.it

