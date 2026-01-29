Niente da fare Sanremo 2026 la big non ci sarà | l’annuncio di Carlo Conti

Il Festival di Sanremo del 2026 non vedrà la partecipazione delle grandi star. Carlo Conti ha annunciato che le “big” non saranno presenti quest’anno. La notizia ha sorpreso molti, anche perché ancora si aspetta di capire chi salirà sul palco e quali novità ci saranno. Intanto, tra indiscrezioni e voci di corridoio, il dibattito sulla prossima edizione si infiamma.

Il Festival di Sanremo torna al centro del dibattito mediatico con largo anticipo, tra indiscrezioni, battute e sospetti che si rincorrono tra radio e televisione. A riaccendere l’attenzione è stato un siparietto andato in onda nelle ultime ore, capace di mescolare ironia, strategia comunicativa e le solite voci che precedono ogni edizione della kermesse. Quando si parla di Sanremo, del resto, nulla è mai davvero casuale e ogni parola pesa più del previsto. >> Veronica Peparini e Andreas Muller a cuore aperto: l’annuncio ai loro fan. “Chiusa una porta, si apre un portone”, cosa succede ora A far scattare la curiosità è stata una telefonata inaspettata durante La Pennicanza, il programma guidato da Fiorello.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Approfondimenti su Sanremo 2026

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Sanremo 2026: le Reaction dei cantanti all’annuncio del cast

Ultime notizie su Sanremo 2026

Argomenti discussi: Levante: Sono sfacciata, non mi vergogno di nulla ma a Sanremo canto la paura di amare; Perché Sanremo è Sanremo?; Le 30 canzoni di Sanremo 2026, le pagelle in anteprima. La migliore è Ditonellapiaga, male Elettra Lamborghini; Le canzoni di Sanremo 2026, in anteprima.

Levante: Sono sfacciata, non mi vergogno di nulla ma a Sanremo canto la paura di amareLa cantautrice torna in gara all’Ariston con il brano Sei tu: Quando sarò lì svelerò perché essere al festival nel 2026 è importante ... repubblica.it

Sanremo: niente da fare per i giovani Welo e Senza Cri. All'Ariston i big Raf, Brancale e Ermal MetaNiente da fare per Senza Cri, l’artista di Brindisi, classe 2000 che con la sua spiagge, si ferma nella sfida finale a tre contro Angelica Bove e Niccolò Filippucci. Delusione anche per il giovane ... rainews.it

#Sanremo2026: Nuovo annuncio di Carlo Conti questa sera al Tg1 delle 20. #Tg1 - facebook.com facebook

Per la prima volta, Carlo Conti sarà ospite a Verissimo questa domenica. Silvia Toffanin sarà una delle co-conduttrici di #Sanremo2026 x.com