Sanremo 2026 chi sono i Big in gara | l’annuncio di Carlo Conti

Quotidiano.net | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 30 novembre 2025 - Ed ecco la lista ufficiale dei cantanti in gara fra i Big del Festival di Sanremo 2026. Al Tg1 delle 13.30 di oggi domenica 30 novembre l’annuncio da parte del direttore artistico e conduttore Carlo Conti. Negli ultimi giorni molti nomi sono circolati. Ora è arrivato il momento della tanto attesa ufficialità. Quando si svolge il Festival di Sanremo 2026. Il Dopofestival. Sanremo Giovani. Quando si svolge il Festival di Sanremo 2026.. Rispetto alle passate edizioni, il Festival di Sanremo 2026 ha una particolarità: si svolgerà quasi a inizio marzo invece che a inizio o metà febbraio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

