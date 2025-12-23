Un furgone donato all’associazione Pallium per i pazienti dell’hospice. Questa iniziativa nasce dall’ascolto delle esigenze dei pazienti, desiderosi di uscire dalle mura dell’ospedale per vivere momenti di libertà. Così è stato realizzato l’

"Questa idea è nata dall’ascolto di un bisogno e cioè dalle parole di un paio di pazienti i quali hanno espresso la volontà di poter uscire dalle mura dell’hospice e dunque ecco qua che il sogno si è avverato con quello he abbiamo chiamato l’" automezzo dei desideri ". A parlare, ieri, al quarto piano dell’ ospedale di Casalpusterlengo, all’interno del reparto “hospice“, personale e esponenti di enti di solidarietà hanno tenuto a battesimo l’ennesimo grande e gradito regalo. Grazie alla donazione all’ associazione Pallium ed attrezzato con il contributo dell’Associazione “Sara Angela Boffi-L’angelo dei bambini“, la struttura di assistenza ora potrà godere di un mezzo utile per far sì che i pazienti possano uscire o possono essere trasportati in varie destinazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Furgone in dono all’associazione Pallium. Per i pazienti dell’hospice

