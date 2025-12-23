Heated Rivalry Connor Storrie rivela | Temevo di non essere accettato dai lettori dei romanzi

Connor Storrie, interprete di Ilya nella serie di successo internazionale

L'interprete di Ilya nello show, diventato un successo internazionale, ha svelato di aver avuto paura della reazione dei fan del personaggio. La serie Heated Rivalry è diventato un vero successo internazionale e il protagonista Connor Storrie ha rivelato che aveva paura della reazione dei lettori dei romanzi. L'interprete del giocatore di hockey Ilya Rozanov ha infatti condiviso qualche aneddoto della sua esperienza con Evan Ross Katz durante un episodio del suo podcast Shut Up Evan. Connor Storrie, parlando della sua reazione dopo aver ottenuto il ruolo di Ilya in Heated Rivalry, ha spiegato: "Sono molto ottimista, ma credo anche fermamente nel nichilismo ottimista: accettare il peggio, ma aspettarsi il meglio". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

