Imparare l' arte | la campagna del Gruppo Fortis arriva nel carcere di Brindisi

Il Gruppo Fortis porta il progetto “Impara l'Arte” nel carcere di Brindisi, offrendo ai detenuti l’opportunità di partecipare a percorsi formativi e culturali. Questa iniziativa mira a favorire il recupero sociale attraverso l’arte, promuovendo competenze e crescita personale. La conclusione di questa fase rappresenta un passo importante nel percorso di inclusione e riabilitazione, contribuendo a rafforzare il legame tra comunità e sistema penitenziario.

BRINDISI - Nella casa circondariale di Brindisi si conclude in questi giorni un percorso che prende spunto dalla campagna "Impara l'Arte" sviluppata dalle sedi del circuito Gruppo Fortis. L'iniziativa, promossa dall'Associazione Profeta - partner e sede del circuito del Gruppo Fortis - è stata.

