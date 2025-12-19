Del Vecchio entra nel Giornale ma l’obiettivo è l' acquisto integrale di un altro gruppo editoriale
Leonardo Maria Del Vecchio entra nel capitale del Giornale con un investimento strategico, segnando una nuova fase per lo storico quotidiano. L’obiettivo non si ferma qui: l’imprizzo mira ad acquisire integralmente un altro importante gruppo editoriale, rafforzando così la propria presenza nel panorama mediatico italiano. Un passo significativo che potrebbe rivoluzionare il settore, aprendo a nuove opportunità e sfide nel mondo dell’informazione.
L’ingresso di Leonardo Maria Del Vecchio nel capitale del Giornale era atteso e ora è stato ufficializzato: LMDV Capital, il family office dell’imprenditore, ha acquisito il 30 per cento dello storico quotidiano fondato da Indro Montanelli. Un’operazione rilevante, ma non inattesa, che oggi passa in secondo piano rispetto a un altro elemento che emerge dal comunicato diffuso dalla holding: l’esistenza di un’offerta per l’acquisizione integrale di un secondo gruppo editoriale italiano, di cui non viene indicato il nome. Nel comunicato si legge infatti che "l'operazione (sul Giornale, ndr) si inserisce nel più ampio percorso avviato da LMDV Capital nel settore dei media e si affianca all’esclusiva recentemente sottoscritta per l’acquisizione della maggioranza di un gruppo editoriale italiano, attivo su quotidiani e piattaforme digitali a diffusione nazionale e locale". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
