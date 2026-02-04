Hanno oscurato i profili social di Fabrizio Corona. Niente sentenza o ordine giudiziario, questa volta l’azione è arrivata dall’ufficio legale di Mediaset. Google ha rimosso i contenuti del suo format

Il 3 febbraio sono stati rimossi i profili social di Fabrizio Corona. Rimozione non dovuta ad un provvedimento della magistratura penale: è stata un’azione dell’ufficio legale di Mediaset a portare, come raramente accade, sia Google a rimuovere tutti i contenuti del format Falsissimo di Fabrizio Corona da YouTube, sia Meta a bloccare il profilo Instagram dell’ex re dei paparazzi. Rimosso anche quello su TikTok. Un portavoce di Meta ha ha confermato che la cancellazione è avvenuta per “ violazioni multiple degli Standard della community “, ha chiarito un portavoce di Meta. E Ivano Chiesa, l’avvocato di Fabrizio Corona, ha commentato: “Hanno oscurato il profilo Instagram di Fabrizio e hanno oscurato ‘ Falsissimo ‘ con una motivazione estremamente succinta – come fanno questi grandi provider – e cioè ‘violazione del copyright e contenuti diffamatori’. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Hanno oscurato i profili social di Fabrizio Corona. Qualcuno mi ha scritto che siamo in Corea, è quello che penso anch’io”: parla l’avvocato Ivano Chiesa

