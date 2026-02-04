Hanno oscurato i profili social di Fabrizio Corona Qualcuno mi ha scritto che siamo in Corea è quello che penso anch’io | parla l’avvocato Ivano Chiesa

Da ilfattoquotidiano.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Hanno oscurato i profili social di Fabrizio Corona. Niente sentenza o ordine giudiziario, questa volta l’azione è arrivata dall’ufficio legale di Mediaset. Google ha rimosso i contenuti del suo format

Il 3 febbraio sono stati rimossi i profili social di Fabrizio Corona. Rimozione non dovuta ad un provvedimento della magistratura penale: è stata un’azione dell’ufficio legale di Mediaset a portare, come raramente accade, sia Google a rimuovere tutti i contenuti del format Falsissimo di Fabrizio Corona da YouTube, sia Meta a bloccare il profilo Instagram dell’ex re dei paparazzi. Rimosso anche quello su TikTok. Un portavoce di Meta ha ha confermato che la cancellazione è avvenuta per “ violazioni multiple degli Standard della community “, ha chiarito un portavoce di Meta. E Ivano Chiesa, l’avvocato di Fabrizio Corona, ha commentato: “Hanno oscurato il profilo Instagram di Fabrizio e hanno oscurato ‘ Falsissimo ‘ con una motivazione estremamente succinta – come fanno questi grandi provider – e cioè ‘violazione del copyright e contenuti diffamatori’. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

hanno oscurato i profili social di fabrizio corona qualcuno mi ha scritto che siamo in corea 232 quello che penso anch8217io parla l8217avvocato ivano chiesa

© Ilfattoquotidiano.it - “Hanno oscurato i profili social di Fabrizio Corona. Qualcuno mi ha scritto che siamo in Corea, è quello che penso anch’io”: parla l’avvocato Ivano Chiesa

Approfondimenti su Fabrizio Corona

Profili social di Fabrizio Corona e Falsissimo oscurati, avvocato Chiesa attacca: "Censura, siamo in Corea"

I profili social di Fabrizio Corona sono stati oscurati, e il suo avvocato non le manda a dire.

"Ho sentito Fabrizio poco fa". Ivano Chiesa, avvocato di Corona, parla dopo la cancellazione dei profili

Ivano Chiesa, l’avvocato di Fabrizio Corona, conferma che i profili social dell’ex agente fotografico sono stati cancellati questa mattina.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

“Ho sbagliato tutto, chiedo scusa”. Fabrizio Corona shock, il colpo di scena clamoroso su Signorini

Video “Ho sbagliato tutto, chiedo scusa”. Fabrizio Corona shock, il colpo di scena clamoroso su Signorini

Ultime notizie su Fabrizio Corona

Argomenti discussi: Fabrizio Corona e Falsissimo, chiusi i profili social. Meta: Violati gli standard della community; Caso Signorini, avvocato Corona: Profili oscurati come in Corea; Rimossi i profili social di Fabrizio Corona dopo l'azione di Mediaset; Rimossa la pagina Instagram di Fabrizio Corona.

hanno oscurato i profiliMeta oscura Fabrizio Corona: chiusi i profili socialMeta ha oscurato i profili Facebook e Instagram di Fabrizio Corona per violazione del copyright, rimossi i video di Falsissimo su YouTube. punto-informatico.it

Perché Meta ha rimosso i profili di Fabrizio Corona? Violazioni multiple/ Avvocato Chiesa: È censuraMeta spiega perché ha rimosso i profili social di Fabrizio Corona, poi interviene il suo legale, l'avvocato Chiesa ... ilsussidiario.net

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.