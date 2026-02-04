haier e serie a la haier cam cambia il modo di vivere il calcio

Haier ha annunciato un nuovo passo nella sua collaborazione con la Lega Calcio Serie A. La società ha lanciato la Haier-Cam, una telecamera innovativa che permette ai tifosi di vivere il calcio in modo più coinvolgente, come se fossero in campo. La tecnologia cambia il modo di seguire le partite, portando gli spettatori più vicini all’azione attraverso immagini e prospettive nuove.

Haier rafforza la partnership con la Lega Calcio Serie A e porta i tifosi in campo con la Haier-Cam, una nuova esperienza immersiva tra sport e tecnologia. Haier, brand numero uno al mondo nel settore dei grandi elettrodomestici per il 17° anno consecutivo, consolida la partnership con la Lega Calcio Serie A, l’ultimo importante tassello nel percorso di crescita e posizionamento costruito anche attraverso un solido progetto di sponsorizzazioni. su Digital-News.it Haier rafforza la partnership con la Lega Calcio Serie A e porta i tifosi in campo con la Haier-Cam, una nuova esperienza immersiva tra sport e tecnologia. 🔗 Leggi su Digital-news.it

Haier e Lega Calcio raccontano una partnership che avvicina la tecnologia alle passioni delle personeHaier, brand numero uno al mondo nel settore dei grandi elettrodomestici per il 17° anno consecutivo, consolida la partnership con la Lega Calcio. tuttomercatoweb.com

Petardi, violenza e trasferte vietate. De Siervo: Tifosi non all'altezza della Serie ALuigi De Siervo, amministratore delegato di Lega Serie A, ha parlato ai media presenti a margine dell'evento di collaborazione tra Haier e l'ente. tuttomercatoweb.com

Breve ripasso regolamentare per Luka Modric nel primo tempo di Bologna-Milan Lo scarpino dell'ex centrocampista del Real Madrid si rompe dopo un contrasto con Ferguson nel primo tempo. Come si sente dalla Haier-Cam, l'arbitro Manganiello ric facebook