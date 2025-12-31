Il futuro della casa connessa ideale è già qui è la hOn One Smart Home di Haier

Il futuro della casa connessa è già realtà con la hOn One Smart Home di Haier. Questa soluzione integra tecnologia e praticità, adattandosi alle esigenze quotidiane senza eccessi. La smart home di domani si costruisce oggi, con un’attenzione equilibrata tra innovazione e semplicità, offrendo un ambiente più efficiente e confortevole. Un approccio sobrio e funzionale che rende la casa intelligente un elemento naturale della vita quotidiana.

Quando si parla di smart home nascono parecchie considerazioni da fare. Se la tecnologia si evolve ed è sempre più integrata alle nostre abitudini quotidiane, anche noi lo siamo ma con le giuste proporzioni. Siamo stati a visitare hOn One Smart Home, l’appartamento connesso di Haier Europe in quel di Brugherio, a una manciata di chilometri da Milano, per comprendere come la tecnologia domestica non sarà mai invasiva o indipendente dalla nostra volontà se la si utilizza e la si applica davvero secondo le nostre esistenze. Senza scomodare Alberto Sordi in Io e Caterina, pellicola anticipatoria del 1980 sull’impiego di «macchine elettroniche programmate per assolvere ogni sevizio domestico», oggi possiamo dire quanto la domotica e la connessione tra gli elettrodomestici all’interno degli spazi abitativi si siano evolute secondo un giusto intento prioritario, quello cioè di soddisfare sostanzialmente i bisogni delle persone. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

