Nuova partnership per la Lega Serie A | la Refcam sarà più usata e si chiamerà Haier-cam

La telecamera indossata dall'arbitro, che permette allo spettatore di vedere immagini direttamente dal campo, sarà più utilizzata nelle gare del nostro campionato. L'ad della Lega, Luigi De Siervo: "La 'Haier-Cam' è il nostro modo di parlare la lingua dei giovani: vogliamo che si sentano parte integrante del gioco". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Nuova partnership per la Lega Serie A: la Refcam sarà più usata e si chiamerà Haier-cam

