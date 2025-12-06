Nuova partnership per la Lega Serie A | la Refcam sarà più usata e si chiamerà Haier-cam

Gazzetta.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La telecamera indossata dall'arbitro, che permette allo spettatore di vedere immagini direttamente dal campo, sarà più utilizzata nelle gare del nostro campionato. L'ad della Lega, Luigi De Siervo: "La 'Haier-Cam' è il nostro modo di parlare la lingua dei giovani: vogliamo che si sentano parte integrante del gioco". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

nuova partnership per la lega serie a la refcam sar224 pi249 usata e si chiamer224 haier cam

© Gazzetta.it - Nuova partnership per la Lega Serie A: la Refcam sarà più usata e si chiamerà Haier-cam

Leggi anche questi approfondimenti

Nuova partnership per la Lega Serie A: la Refcam sarà più usata e si chiamerà Haier-cam - La telecamera indossata dall'arbitro, che permette allo spettatore di vedere immagini direttamente dal campo, sarà più utilizzata nelle gare del nostro campionato. msn.com scrive

nuova partnership lega serieSerie A, la Refcam cambia nome: la nuova partnership con Haier - Il campionato italiano ha annunciato la nuova collaborazione con l'azienda di elettrodomestici: le parole di De Siervo ... Segnala corrieredellosport.it

nuova partnership lega serieLega Calcio Serie A e Haier lanciano la Haier-Cam: ecco a cosa servirà - La Lega Calcio Serie A e Haier hanno siglato una nuova partnership, per mezzo della quale il noto produttore di elettrodomestici (e non solo) diventa di fatto l'Official Partner della Serie A, legando ... Da hdblog.it

nuova partnership lega serieHaier diventa Official Partner della Serie A: al via la “Haier-Cam” e nuove iniziative tecnologiche per i tifosi - La collaborazione include la titolazione della Refcam, nuovi monitor per l’IBC di Lissone e future attivazioni dedicate al pubblico ... Da engage.it

nuova partnership lega serieLa Lega Serie A e Haier annunciano una nuova partnership. De Siervo: "Grande innovazione come la Refcam" - La Lega Calcio Serie A e Haier, brand numero uno al mondo nel settore dei grandi elettrodomestici, comunicano una nuova e innovativa partnership, dando vita a un’alleanza strategica che consolida il l ... Secondo msn.com

nuova partnership lega serieSerie A, annunciata la partnership con Haier. Darà il nome alla Refcam - De Siervo: "Consente di cogliere tutto il potenziale di una grande innovazione come la Refcam" ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Nuova Partnership Lega Serie