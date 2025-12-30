Ha accoltellato il mio cane e si è allontanato ridendo C’era sangue ovunque è stato terribile | il racconto choc di una mamma che stava passeggiando con il figlio e il loro cucciolo

Una donna racconta un episodio tragico avvenuto durante una passeggiata a New York, quando un uomo ha accoltellato il suo cane, lasciando sangue e scompiglio. L'aggressore si è poi allontanato ridendo, lasciando la famiglia sotto shock. Questo evento evidenzia la gravità di atti di violenza improvvisi e la vulnerabilità degli animali e delle persone in ambienti pubblici.

Una madre e un figlio stavano passeggiando per le strade di New York con il loro cane al guinzaglio quando un uomo ha improvvisamente accoltellato l’animale. Come raccontato dal New York Post, il fatto è accaduto a Manhattan: l’aggressore ha sferrato una coltellata alla piccola Hazel, un cagnolino di appena un anno. Tutto è accaduto in pochi secondi. Mentre il padroncino Elijah, 13 anni, teneva stretto il guinzaglio del cane, l’uomo ha estratto l’arma e ha colpito il cucciolo sul sedere. Il ragazzino ha inseguito il criminale, che si è allontanato con passo svelto. “All’inizio pensavo fosse una sigaretta elettronica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

