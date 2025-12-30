Una donna racconta un episodio tragico avvenuto durante una passeggiata a New York, quando un uomo ha accoltellato il suo cane, lasciando sangue e scompiglio. L'aggressore si è poi allontanato ridendo, lasciando la famiglia sotto shock. Questo evento evidenzia la gravità di atti di violenza improvvisi e la vulnerabilità degli animali e delle persone in ambienti pubblici.

Una madre e un figlio stavano passeggiando per le strade di New York con il loro cane al guinzaglio quando un uomo ha improvvisamente accoltellato l’animale. Come raccontato dal New York Post, il fatto è accaduto a Manhattan: l’aggressore ha sferrato una coltellata alla piccola Hazel, un cagnolino di appena un anno. Tutto è accaduto in pochi secondi. Mentre il padroncino Elijah, 13 anni, teneva stretto il guinzaglio del cane, l’uomo ha estratto l’arma e ha colpito il cucciolo sul sedere. Il ragazzino ha inseguito il criminale, che si è allontanato con passo svelto. “All’inizio pensavo fosse una sigaretta elettronica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ha accoltellato il mio cane e si è allontanato ridendo. C’era sangue ovunque, è stato terribile”: il racconto choc di una mamma che stava passeggiando con il figlio e il loro cucciolo

Leggi anche: "Sangue, sangue ovunque". Il racconto choc dell'ex comandante sul caso di Garlasco

Leggi anche: “Ho deciso di sopprimere il mio cane di 12 anni dopo che ha morso mio figlio sul viso. È terribile, ho il cuore a pezzi, ma non è più sicuro averlo accanto ai miei figli”: il post su TikTok diventa virale

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Accoltella una donna cieca perché il suo cane abbaia troppo (giugulare recisa): condannato a Torino.

"Il suo cane abbaiava troppo". Così aveva spiegato agli inquirenti il motivo del suo gesto un uomo di 73 anni di Torino, condannato per tentato omicidio per aver accoltellato alla gola una donna non vedente. L'episodio risale allo scorso gennaio: i due si conos - facebook.com facebook

He stabs a blind woman in the throat: "Her dog barked too much". Convicted (orig.: Accoltella alla gola una donna non vedente: "Il suo cane abbaiava troppo"....) #WORLDNEWS #stabs #He #woman #blind x.com