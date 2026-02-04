Ha paura che… Garlasco quel timore della mamma di Chiara Poggi nelle intercettazioni

La mamma di Chiara Poggi rivela nuove paure nelle intercettazioni, alimentando ancora una volta le tensioni attorno al caso di Garlasco. A quasi vent’anni dalla tragedia, il mistero sembra ancora lontano da una soluzione definitiva, e ogni dettaglio riaccende le speranze o i dubbi di chi segue questa vicenda.

Il caso Garlasco, a distanza di quasi vent'anni, continua a restare un terreno accidentato, dove ogni passo sembra riportare indietro invece che avanti. Un'indagine che non smette di produrre nuove analisi, consulenze, simulazioni, ma che al tempo stesso sembra muoversi sempre nello stesso perimetro, concentrando l'attenzione su Alberto Stasi più di quanto accada su altri nomi emersi nel tempo. Il paradosso, ormai evidente, è che mentre si moltiplicano gli approfondimenti tecnici e scientifici, il quadro complessivo resta irrisolto.

