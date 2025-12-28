C’è lui in quel video di Chiara Poggi Garlasco cosa c’è nelle immagini trovate sul pc

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una “ragazzata”. Così potrebbe sembrare, a distanza di quasi vent’anni, un breve video amatoriale in formato 3gp girato la sera del 13 marzo 2007. Immagini sfocate, qualità bassa, un gruppo di adolescenti che si muove in quello che appare come un’aula scolastica, dopo le 21, quando la scuola dovrebbe essere ormai vuota. Tra loro c’è lui allora studente, ripreso mentre insieme ad altri coetanei improvvisa un gioco, sposta una cattedra, ci sale sopra e finisce per romperla. Una bravata adolescenziale, appunto, che però oggi torna improvvisamente al centro dell’attenzione. >> “Non ho ucciso Chiara Poggi”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.itImmagine generica

Leggi anche: Garlasco, il giallo del video di Sempio sul pc di Chiara Poggi

Leggi anche: Caso Garlasco, spunta un video di Sempio sul pc di Chiara Poggi: “Aperto quando era sotto sequestro”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

c8217232 quel video chiaraGarlasco, un video inedito trovato nel Pc di Chiara Poggi apre nuovi scenari - Due elementi nuovi sono stati diffusi dalla youtuber investigativa Francesca Bugamelli, che aveva già pubblicato foto inedite di Andrea Sempio ... tg.la7.it

Garlasco, il giallo dei video intimi sul pc di Chiara Poggi - Storie italiane 17/12/2025

Video Garlasco, il giallo dei video intimi sul pc di Chiara Poggi - Storie italiane 17/12/2025

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.