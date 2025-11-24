L' uomo che guidava da oltre 30 anni senza aver mai preso la patente
Controlli a tappeto della polizia locale in Valtrompia, dove nei giorni scorsi gli agenti hanno fermato un uomo di 57 anni che, una volta fatto accostare per un normale controllo, ha ammesso candidamente di non aver mai conseguito la patente di guida. Eppure – ha raccontato lui stesso – era al. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Sulla vettura dell'uomo, un bosniaco, che guidava con patente revocata, rinvenuti alcuni monili d'oro di sospetta provenienza furtiva. - facebook.com Vai su Facebook
“Era un uomo di visione, mancherà una guida e un faro”. Il ricordo di Lorenzo Bosi dlvr.it/TP0G2H ? #LorenzoBosi Vai su X
L'uomo che guidava da oltre 30 anni senza aver mai preso la patente - Fermato dalla polizia locale, confessa di non aver mai conseguito la patente: sanzione da 5. Si legge su bresciatoday.it