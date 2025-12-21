Torino ostaggio di Askatasuna Guerriglia roghi e 9 agenti feriti

A Torino si sono verificati momenti di tensione durante la manifestazione a sostegno di Askatasuna, con azioni di guerriglia e diversi agenti feriti. La presenza di bombe carta, fuochi d'artificio e altri oggetti ha caratterizzato gli scontri, che hanno avuto luogo dopo il sequestro dell’immobile occupato da decenni. La situazione resta complessa e in evoluzione.

Bombe carta, fuochi d'artificio ad altezza uomo, pietre ed estintori: gli antagonisti sono arrivati pronti allo scontro alla manifestazione per Askatasuna dopo il sequestro dell'immobile occupato da 29 anni. Hanno tentato di sfondare il cordone di polizia disposto a tutela di corso Regina Margherita dove sorge l'edificio ma sono stati respinti con decisione dagli agenti in tenuta antisommossa con cariche di alleggerimento e idranti. È stata una vera e propria guerriglia durata circa mezz'ora, dopo la quale il corteo è riuscito a ricompattarsi per ripartire ma senza arrivare a nuovi scontri, anche grazie al poderoso cordone di sicurezza che le forze dell'ordine hanno predisposto per impedire il raggiungimento dei punti sensibili.

