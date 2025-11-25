Lituania l' allarme palloni aerostatici nello spazio aereo Nato | l' arma di guerra ibrida bielorussa
Dopo un nuovo avvistamento di palloni aerostatici provenienti dalla Bielorussia in Lituania, l'aeroporto di Vilnius ha dovuto interrompere il traffico aereo cancellando numerosi voli. Un. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Argomenti simili trattati di recente
