Guarino Sabaté deve rinunciare ai Minions in pista a 7 giorni dalle Olimpiadi

A sette giorni dall’inizio delle Olimpiadi, Tomás-Llorenç Guarino Sabaté si ritira dai Minions in pista. Il pattinatore spagnolo, sei volte campione di Spagna, ha deciso di lasciare la competizione a causa di un problema legato al diritto d’autore. La sua presenza era stata annunciata come una trovata originale, ma ora è costretto a fare un passo indietro. La sua sfida con le scivolate sul ghiaccio si interrompe prima di arrivare alle grandi gare.

La classica buccia di banana. Non quella che volteggiava sulle piste di ghiaccio grazie alla trovata di Tomás-Llorenç Guarino Sabaté, pattinatore 6 volte campione di Spagna, ma quella su cui è caduto lo stesso spagnolo per via del diritto d’autore. Pur non tra i principali contendenti per le medaglie olimpiche, il catalano ha catturato l’attenzione grazie a una performance sulle melodie dei Minions, indossando tuta gialla e salopette blu. Tuttavia, a sole sette giornate dall’evento clou, è scattato il divieto. Non a causa di un errore in salto o di un trauma, ma per un motivo ben più prosaico: i diritti d’autore.🔗 Leggi su Sportface.it Approfondimenti su Guarino Sabaté Lo strano caso di Guarino Sabaté prima delle Olimpiadi: il pattinatore spagnolo costretto a cambiare musica a una settimana dai Giochi Lo strano caso di Guarino Sabaté prima delle Olimpiadi ha fatto parlare a lungo. Olimpiadi, cinque giorni al via: dalle strutture alla sicurezza fino ai trasporti, ecco tutte le criticità Mancano cinque giorni all’inizio delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, ma le criticità sono già evidenti. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Guarino Sabaté Argomenti discussi: Il curioso caso di Guarino Sabate: alle Olimpiadi senza la sua solita musica causa copyright?. Pattina sulle note dei Minions? C'è un problema di copyright: Guarino Sabaté «fermato» a una settimana da Milano-CortinaIl campione spagnolo ha usato la colonna sonora dei Minions nel programma corto per tutta la stagione ma non potrà farlo a Milano-Cortina: «Scoprirlo venerdì, così vicino alla competizione più importa ... corriere.it Lo strano caso di Guarino Sabaté prima delle Olimpiadi: il pattinatore spagnolo costretto a cambiare musica a una settimana dai Giochi - x.com Tomàs-Llorenç Guarino Sabaté, sei volte campione spagnolo, ora probabilmente si esibirà su un mix di musiche dei Bee Gees - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.