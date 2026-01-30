Olimpiadi cinque giorni al via | dalle strutture alla sicurezza fino ai trasporti ecco tutte le criticità

Mancano cinque giorni all’inizio delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, ma le criticità sono già evidenti. Le strutture non sono pronte, i trasporti sono aumentati del 300%, e ci sono problemi di sicurezza e di logistica. Le forze dell’ordine sono sotto organico e senza dotazioni adeguate, mentre le notizie sulla presenza di sgherri dell’Ice a Milano continuano a circolare, senza conferme certe. Intanto, si discute anche dei biglietti gratuiti riservati ai politici e delle proteste dei giornalisti

Dalle notizie (confuse) sulla presenza degli sgherri dell'Ice a Milano, alle dotazioni (mancanti) delle forze dell'ordine; dalle infrastrutture non pronte, passando per i biglietti gratuiti per i politici, fino ai giornalisti di Rai Sport in agitazione, l'aumento di oltre il 300% dei trasporti e le piante abbattute nei parchi (protetti), le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina non sono ancora partite, ma già mostrano tutti i segni del disastro annunciato. Segni che la pesantissima cortina fumogena del marketing cerca di nascondere. Lavori in corso. Partiamo dall' Arena milanese di Santa Giulia, dove centinaia di operai e tecnici stano cercando di rendere la nuova struttura privata (ma che ha goduto di finanziamenti pubblici, per oltre 52 milioni di euro) "potabile" per le gare dell'hockey.

