Olimpiadi cinque giorni al via | dalle strutture alla sicurezza fino ai trasporti ecco tutte le criticità

Da lanotiziagiornale.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mancano cinque giorni all’inizio delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, ma le criticità sono già evidenti. Le strutture non sono pronte, i trasporti sono aumentati del 300%, e ci sono problemi di sicurezza e di logistica. Le forze dell’ordine sono sotto organico e senza dotazioni adeguate, mentre le notizie sulla presenza di sgherri dell’Ice a Milano continuano a circolare, senza conferme certe. Intanto, si discute anche dei biglietti gratuiti riservati ai politici e delle proteste dei giornalisti

Dalle notizie (confuse) sulla presenza degli sgherri dell’Ice a Milano, alle dotazioni (mancanti) delle forze dell’ordine; dalle infrastrutture non pronte, passando per i biglietti gratuiti per i politici, fino ai giornalisti di Rai Sport in agitazione, l’aumento di oltre il 300% dei trasporti e le piante abbattute nei parchi (protetti), le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina non sono ancora partite, ma già mostrano tutti i segni del disastro annunciato. Segni che la pesantissima cortina fumogena del marketing cerca di nascondere. Lavori in corso. Partiamo dall’ Arena milanese di Santa Giulia, dove centinaia di operai e tecnici stano cercando di rendere la nuova struttura privata (ma che ha goduto di finanziamenti pubblici, per oltre 52 milioni di euro) “potabile” per le gare dell’hockey. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

olimpiadi cinque giorni al via dalle strutture alla sicurezza fino ai trasporti ecco tutte le criticit224

© Lanotiziagiornale.it - Olimpiadi, cinque giorni al via: dalle strutture alla sicurezza fino ai trasporti, ecco tutte le criticità

Approfondimenti su Olimpiadi Invernali

Manovra, dalle pensioni agli stipendi fino ai bonus e alla casa: tutte le misure. Cosa cambia dal 2026 e chi ci guadagna (e chi no)

La manovra 2026 introduce diverse misure che riguardano pensioni, stipendi, bonus e casa.

Milano Cortina 2026: dai biglietti agli hotel fino ai trasporti, Olimpiadi a peso d’oro

Le Olimpiadi Milano Cortina 2026 rappresentano un grande evento sportivo, ma comportano anche un aumento dei costi.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Olimpiadi Invernali

Argomenti discussi: Traffico - Milano paralizzata per le Olimpiadi 2026: chiusure, zone rosse e giorni critici; Milano-Cortina, il viaggio della fiamma olimpica: la tappa 53 ci porta da Merano a Trento - Il Papa: Le Olimpiadi costruiscano ponti tra culture e popoli; Olimpiadi Milano-Cortina 2026, dall’Arena al Villaggio uno spreco di suolo e di soldi; -10 giorni alle Olimpiadi: rinnovato lo storico Trampolino Italia.

Metro fino alle 2 di notte, bus notturni e linee potenziate: i mezzi pubblici per le Olimpiadi a MilanoInvestimento di 9 milioni. Atm pubblica una guida cartacea e online per informazioni su come raggiungere i luoghi olimpici e utilizzare la carta di credito per comprare i biglietti a bordo. Censi: I ... milanotoday.it

Olimpiadi al test di sicurezza. Personalità e siti sensibili a Milano: scatta l'allertaCerimonia inaugurale e villaggio olimpico, vigilanza rinforzata ... msn.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.