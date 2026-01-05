Roma | maltempo cade pino secolare in via Fori Imperiali nessun ferito

A Roma, nella serata di ieri, un pino secolare è caduto in via dei Fori Imperiali, vicino al Colosseo. L’evento, verificatosi poco dopo le 20:00, è stato causato dal maltempo. Fortunatamente, non si sono registrati feriti. La zona, interessata dal crollo, è stata messa in sicurezza. La dinamica e le cause dell’incidente sono al momento oggetto di approfondimenti.

Un imponente pino secolare è crollato in via dei Fori Imperiali, nelle immediate vicinanze del Colosseo, nella serata di ieri, domenica, poco dopo le ore 20:00. La caduta dell’albero è stata causata dalle avverse condizioni meteorologiche e dalla violenta pioggia, che hanno provocato l’occupazione di gran parte della carreggiata. Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenute le pattuglie della polizia locale appartenenti al gruppo I Centro, insieme ai vigili del fuoco e ai membri dell’emergenza verde, per garantire la messa in sicurezza dell’area pedonale circostante. (REDN). 🔗 Leggi su Romadailynews.it

