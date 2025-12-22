Grosseto, 22 dicembre 2025 – Momenti di paura, ma per fortuna nessuna conseguenza per le persone, nel pomeriggio a Grosseto, in via Vetulonia. Un ramo di un albero è caduto sopra un mezzo della Sei Toscana, l’azienda dei rifiuti. E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno provveduto alla rimozione della parte di pianta finita sul veicolo e, successivamente, all’ abbattimento dell’intero tronco, risultato in condizioni di discreto ammaloramento e potenzialmente pericoloso. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, Polizia municipale e Polizia stradale di Grosseto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Grosseto, ramo cade sul camion dei rifiuti. Nessun ferito

Leggi anche: Brignano, lastra di cemento cade dal camion e finisce sulla ciclabile: nessun ferito

Leggi anche: Incidente all’inceneritore. Cade nella buca dei rifiuti. Operaio ferito alle gambe

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Grosseto, ramo cade sul camion dei rifiuti. Nessun ferito - I vigili del fuoco hanno liberato il mezzo e hanno tagliato il tronco della pianta ... lanazione.it