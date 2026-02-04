Nonostante le promesse di miglioramenti, l’IA di Grok continua a produrre immagini sessualizzate di persone reali senza consenso. Un’indagine di Reuters rivela che i filtri di sicurezza non funzionano come dovrebbero, lasciando aperti spazi a contenuti inappropriati. Le restrizioni recenti non sembrano aver risolto il problema.

un’analisi pratica mette in evidenza criticità concrete nei filtri di sicurezza delle IA. nonostante annunci di nuove restrizioni, un’indagine di Reuters segnala problemi persistenti legati alla generazione di contenuti sessualizzati di persone reali senza consenso. l’esame confronta Grok con altri modelli di riferimento e mette in luce implicazioni legislative e di governance per lo sviluppo artificiale. confronto tra filtri ia: grok, gemini e chatgpt. nelle prove condotte, nine reporters hanno caricato proprie foto e richiesto modifiche specifiche, descrivendo scenari fittizi in cui il consenso era assente o la persona vulnerabile. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Grok ai produce immagini sessualizzate nonostante restrizioni recenti

Approfondimenti su Grok AI

Grok, il modello conversazionale di xAI, ha riconosciuto delle vulnerabilità nei propri sistemi di sicurezza.

Su X, ora solo gli utenti abbonati potranno utilizzare Grok per creare immagini che rappresentano contenuti sessualizzati o violenti.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Come Creare Immagini e Video ILLIMITATI con GROK AI

Ultime notizie su Grok AI

Argomenti discussi: Non solo Grok: Apple e Google hanno rimosso decine di app per immagini di nudo; X nei guai: l'UE indaga sui pericoli dell'intelligenza artificiale Grok; Grok Imagine 1.0: xAI accelera sulla creazione video AI con qualità migliorata e nuove API creative.

Grok, il chatbot di X, continua a generare immagini sessualmente esplicite(ANSA) - MILANO, 03 FEB - Continuano i problemi per Grok, il chatbot del social X. Nonostante xAi, l'azienda di Elon Musk che sviluppa l'intelligenza artificiale e gestisce l'ex Twitter, abbia afferma ... msn.com

Grok AI ha creato milioni di immagini sessualmente esplicite: l’analisiSecondo un’indagine condotta dall’organizzazione britannica no-profit Center for Countering Digital Hate, dal 29 dicembre 2025 al 9 gennaio 2026 sul chatbot di Elon Musk sono state prodotte o ... tg24.sky.it

2026/ by Tony Lau Image generated: Bing AI Video produced:Grok AI #bing #grok - facebook.com facebook

HARD GROK! – IL PROGRAMMA DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE DI 'X', IL SOCIAL DI ELON MUSK, CONTINUA A CRE x.com