Su X solo gli utenti abbonati potranno ora usare Grok per creare immagini sessualizzate e violente

Su X, ora solo gli utenti abbonati potranno utilizzare Grok per creare immagini che rappresentano contenuti sessualizzati o violenti. Questa decisione, presa da Elon Musk in risposta alle criticità sociali e istituzionali, mira a limitare gli abusi digitali attraverso un sistema di restrizioni sull'uso dello strumento di intelligenza artificiale.

Messo sotto pressione per le critiche istituzionali e sociali, Elon Musk ha deciso di adottare un sistema per limitare gli abusi digitali commessi grazie all'utilizzo di Grok, lo strumento di intelligenza artificiale di X, di proprietà del miliardario sudafricano. Le immagini violente e. 🔗 Leggi su Today.it

Solo gli utenti paganti di X potranno usare il chatbot Grok per modificare le immagini, dopo molte proteste sui deepfake - Grok, il chatbot basato sull’intelligenza artificiale presente sul social network X, di proprietà di Elon Musk, ha limitato fortemente la funzione che permette agli utenti del social di richiedere di ... ilpost.it