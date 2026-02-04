Grecia | 14 migranti morti in collisione
Questa mattina al largo dell’isola di Chio, un motoscafo con migranti si è scontrato con una nave della guardia costiera greca. L’incidente ha provocato almeno 14 morti, secondo quanto confermato dalla guardia costiera. La polizia sta cercando di capire come sia successo e quanti altri potrebbero essere coinvolti. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma il mare ha reso difficile il lavoro di salvataggio.
0.19 La collisione tra un motoscafo che trasportava migranti e una nave della guardia costiera greca al largo dell'isola di Chio, ha causato almeno 14 vittime: lo comunica la guardia costiera. Era in corso un'operazione di ricerca e soccorso con quattro navi pattuglia, un elicottero dell'aeronautica militare e un'imbarcazione privata con a bordo dei sommozzatori per individuare i potenziali passeggeri dispersi. La guardia costiera ha dichiarato che altre 24 persone sono state tratte in salvo e trasportate in un ospedale di Chio,.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
