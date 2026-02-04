Grecia | 14 migranti morti in collisione

Questa mattina al largo dell’isola di Chio, un motoscafo con migranti si è scontrato con una nave della guardia costiera greca. L’incidente ha provocato almeno 14 morti, secondo quanto confermato dalla guardia costiera. La polizia sta cercando di capire come sia successo e quanti altri potrebbero essere coinvolti. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma il mare ha reso difficile il lavoro di salvataggio.

0.19 La collisione tra un motoscafo che trasportava migranti e una nave della guardia costiera greca al largo dell'isola di Chio, ha causato almeno 14 vittime: lo comunica la guardia costiera. Era in corso un'operazione di ricerca e soccorso con quattro navi pattuglia, un elicottero dell'aeronautica militare e un'imbarcazione privata con a bordo dei sommozzatori per individuare i potenziali passeggeri dispersi. La guardia costiera ha dichiarato che altre 24 persone sono state tratte in salvo e trasportate in un ospedale di Chio,.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

Grecia: 2 morti, tra cui un bambino, nel naufragio di un'imbarcazione di migranti

Un naufragio nel Mar Egeo, al largo dell’isola di Ikaria, ha causato la morte di due persone, tra cui un bambino, tra i circa 50 migranti a bordo.

"Trucco dell'asilo": è scontro tra Germania e Grecia sulla gestione dei migranti

Nelle recenti settimane, si sono intensificate le tensioni tra Germania e Grecia sulla gestione dei migranti, dopo l'annuncio di un accordo tra Berlino, Roma e Atene.

