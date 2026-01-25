Un naufragio nel Mar Egeo, al largo dell’isola di Ikaria, ha causato la morte di due persone, tra cui un bambino, tra i circa 50 migranti a bordo. L’incidente è stato confermato dalla polizia portuale greca, evidenziando ancora una volta le difficili condizioni dei migranti che tentano di raggiungere le coste europee. La tragedia si inserisce in un contesto di crescente mobilità e sfide umanitarie nella regione.

Atene, 25 gen. (AdnkronosAfp) - Una donna e un bambino sono stati trovati morti al largo dell'isola greca di Ikaria, nel nord del Mar Egeo, dopo il naufragio di un'imbarcazione che trasportava più di 50 migranti, secondo quanto riferito dalla polizia portuale. "Cinquanta migranti sono stati recuperati e sono stati presi in carico dalle autorità, ma altre tre persone risultano ancora disperse", ha precisato una portavoce della guardia costiera. "È in corso un'operazione di soccorso con una nave della guardia costiera, mentre nel corso della giornata è atteso l'arrivo di una squadra di soccorritori e sommozzatori", ha aggiunto la stessa fonte. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Grecia: 2 morti, tra cui un bambino, nel naufragio di un'imbarcazione di migranti

