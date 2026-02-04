Grecia 15 migranti morti nella collisione con una motovedetta della guardia costiera

Almeno 15 migranti sono morti al largo di Chios, in Grecia, dopo lo scontro tra la loro imbarcazione e una motovedetta della guardia costiera. La collisione è avvenuta nel tentativo di attraversare il mare e raggiungere le coste italiane. Le autorità greche stanno indagando per capire cosa sia successo e come si siano svolti i fatti. La notizia ha fatto subito il giro delle cronache internazionali, aumentando l’attenzione sulle rotte migratorie nel Mediterraneo.

La collisione si era verificata la sera del 3 febbraio al largo della costa orientale di Chios, nel mar Egeo. Secondo un comunicato della guardia costiera, “il pilota di un motoscafo che procedeva ad alta velocità e senza luci di navigazione, con a bordo passeggeri stranieri, non ha ottemperato ai nostri segnali luminosi e sonori”. In un primo momento la guardia costiera aveva recuperato quattro corpi, ma il bilancio si è rapidamente aggravato. Quattordici persone, tra cui tre donne, sono state trovate morte in acqua. Una quarta donna, che figurava tra i 25 feriti portati all’ospedale di Chios, ha perso la vita a causa delle ferite riportate. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Grecia, 15 migranti morti nella collisione con una motovedetta della guardia costiera Approfondimenti su Chios Grecia In Grecia lo scontro tra una nave della Guardia Costiera e un motoscafo che trasportava trenta persone migranti ha causato quindici vittime La notte scorsa, al largo di Chios, una nave della Guardia Costiera e un motoscafo carico di migranti si sono scontrati. Grecia:14 migranti morti in collisione Questa mattina al largo dell’isola di Chio, un motoscafo con migranti si è scontrato con una nave della guardia costiera greca. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Chios Grecia Argomenti discussi: Tragedia in mare al largo della Grecia: 14 migranti morti; Migranti dispersi nel Mediterraneo centrale: i dispersi potrebbero essere 380; Grecia: 2 morti, tra cui un bambino, nel naufragio di un’imbarcazione di migranti; Due naufragi, 50 migranti dispersi e un bimbo di 4 anni senza vita: l'ultimo tragico bollettino dei morti in mare. Grecia, 15 migranti morti nella collisione con una motovedetta della guardia costieraAlmeno 15 migranti sono morti al largo dell’isola di Chios, in Grecia, nella collisione tra l’imbarcazione su cui viaggiavano e una motovedetta della guardia costiera greca, secondo un bilancio fornit ... internazionale.it Mediterraneo Grecia: 15 migranti morti in uno scontro con una nave della Guardia costieraÈ di 15 morti e 24 feriti il bilancio del grave incidente avvenuto ieri sera al largo dell'isola di Chio, nell'Egeo orientale, dove un'imbarcazione con a bordo dei migranti si è scontrata con una moto ... bluewin.ch Mirtilli in Portogallo, olive in Grecia, fragole in Spagna – più di due milioni di migranti lavorano nei campi europei, la maggior parte senza contratto o salario minimo, alcuni senza documenti o con debiti elevati verso gli agenti. Vogliamo frutta e verdura econom - facebook.com facebook . – Sul nostro sito web faicisl.it il Progetto europeo che punta a promuovere l'inclusione e rafforzare l'occupabilità dei lavoratori migranti tramite percorsi innovativi di fo x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.