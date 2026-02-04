Grecia | collisione in mare 14 vittime

Questa mattina, al largo dell’isola di Chio, un motoscafo con migranti si è scontrato con una nave della guardia costiera greca. L’incidente ha provocato almeno 14 morti, secondo quanto confermato dalla guardia costiera. I soccorritori stanno ancora recuperando i corpi e cercando di trovare eventuali sopravvissuti. La zona è sotto choc, e le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

0.19 La collisione tra un motoscafo che trasportava migranti e una nave della guardia costiera greca al largo dell'isola di Chio, ha causato almeno 14 vittime: lo comunica la guardia costiera. Era in corso un'operazione di ricerca e soccorso con quattro navi pattuglia, un elicottero dell'aeronautica militare e un'imbarcazione privata con a bordo dei sommozzatori per individuare i potenziali passeggeri dispersi. La guardia costiera ha dichiarato che altre 24 persone sono state tratte in salvo e trasportate in un ospedale di Chio,.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Approfondimenti su Grecia Collisione

Questa mattina al largo dell’isola di Chio, un motoscafo con migranti si è scontrato con una nave della guardia costiera greca.

Tragedia nel Mediterraneo: un naufragio al largo della Grecia si è trasformato in una drammatica perdita di vite umane, con almeno 14 persone che hanno perso la vita e altre 13 disperse.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

UDBA – DRŽAVA BEZ POTPISA | Tajne službe – Epizoda 1

Ultime notizie su Grecia Collisione

Argomenti discussi: Collisione tra nave della guardia costiera greca e barcone di migranti: almeno 14 vittime.

Grecia: nuove operazioni in mare per salvare decine di migranti a sud di CretaNelle ultime 24 ore sono stati effettuati salvataggi multipli dalla guardia costiera greca e da Frontex nella zona del mare di Gavdos, a sud di Creta Nelle ultime 24 ore sono state effettuate ... it.euronews.com

Grecia, due salvataggi di migranti in mare a Gavdos in poche oreOltre 120 migranti sono stati soccorsi dalla Guardia costiera greca e da un'imbarcazione di Frontex al largo dell'isola di Gavdos Dopo un'interruzione di diverse settimane, i flussi di migranti dalla ... it.euronews.com

@follower Il bilancio della collisione non è "definitivo", ha affermato il ministro dei Trasporti spagnolo, lasciando intendere che potrebbe ancora aumentare ilfaroonline.it #news #notizie #cronaca - facebook.com facebook