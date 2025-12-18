Naufragio al largo della Grecia | almeno 14 persone morte 13 dispersi

Tragedia nel Mediterraneo: un naufragio al largo della Grecia si è trasformato in una drammatica perdita di vite umane, con almeno 14 persone che hanno perso la vita e altre 13 disperse. L’incidente evidenzia ancora una volta la pericolosità del viaggio verso l’Europa tramite rotte irregolari, lasciando dietro di sé un doloroso bilancio di sofferenza e speranze spezzate.

Sale a 14 cittadini egiziani morti il bilancio del naufragio di un' imbarcazione di migranti irregolari avvenuto al largo delle coste greche. Altre 13 persone risultano disperse, secondo quanto comunicato dal ministero degli Esteri egiziano. Il Cairo ha reso noto che il capo della diplomazia, Badr Abdelatty, ha incaricato l' ambasciata egiziana ad Atene di collaborare in modo stretto con le autorità greche per fornire assistenza ai sopravvissuti e seguire da vicino l'evoluzione delle operazioni di soccorso. Il ministero ha inoltre precisato che la rappresentanza diplomatica lavorerà per accelerare il rimpatrio delle salme, una volta concluse le procedure legali previste.

