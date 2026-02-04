Grazie a Trump perfino la Turchia chiede più Europa

La Turchia chiede più Europa grazie a quanto ha detto Trump. Hakan Fidan, il capo della politica estera di Ankara, ha fatto dichiarazioni che attirano l’attenzione. È la prima volta da molto tempo che una figura così importante della Turchia chiede un passo in avanti verso l’Europa. La sua voce conta, e ora si apre uno spiraglio di dialogo più diretto tra i due, con Ankara che sembra voler rafforzare i legami con l’Unione.

Quando a pronunciare certe parole è la Turchia, la situazione merita attenzione. Ancor di più se a parlare è Hakan Fidan, figura centrale della politica estera e di sicurezza di Ankara da quasi vent’anni. Considerato uno dei possibili successori del presidente Recep Tayyip Erdogan, Fidan, che si è laureato negli Stati Uniti, è ministro degli Esteri dal 2023, dopo aver guidato per 15 anni i servizi segreti turchi. In questi giorni è particolarmente attivo sia sul dossier iraniano sia su quello ucraino. Giovedì scorso, ospite dell’emittente qatariota Al Jazeera, Fidan ha affrontato il tema della Nato alla luce del crescente disimpegno statunitense sotto l’amministrazione Trump. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

