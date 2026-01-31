Il grande attivismo della Turchia che ora è nelle grazie di Trump
La Turchia si muove con decisione nel sostenere il Rojava, il sistema di autogoverno curdo nel nord-est della Siria. Dopo quasi quindici anni di tensioni e tentativi di stabilire un'area autonoma, Ankara ha aumentato il suo impegno, trovando ora un alleato in Trump. La svolta arriva in un momento delicato, con le forze curde che continuano a resistere sul campo e la regione che rimane instabile.
Dopo quasi quindici anni, l’esperimento politico del Rojava, il sistema di autogoverno politico e militare curdo nel nord-est della Siria, sembra essere giunto alla sua fine. In meno di due settimane, l’area controllata dall’Amministrazione autonoma della Siria del nord-est (Aanes) e dalle Syrian democratic forces (Sdf), la coalizione guidata dai curdi, si è contratta da circa 50 mila chilometri quadrati a meno di 10 mila. Nella giornata di ieri, il cessate il fuoco si è trasformato in un accordo, confermato da entrambe le parti, per l’integrazione graduale delle forze militari e delle istituzioni civili curde in quelle nazionali. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Il grande attivismo della Turchia, che ora è nelle grazie di TrumpLa mediazione con Teheran, lo smantellamento del sogno curdo nel Rojava e la collaborazione con Damasco. A determinare la rottura degli equilibri è stato soprattutto il cambio di linea degli Stati Uni ... ilfoglio.it
. @paolomieli: "La Turchia ha offerto una mediazione seria a Trump e l'Iran e potrebbe scongiurare l'intervento militare americano. La Turchia, che fa parte della NATO, potrebbe lavorare ad un incontro di grande livello tra l'amministrazione Usa e il regime iran x.com
