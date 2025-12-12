Bus carico di pellegrini precipita in un burrone diversi morti e feriti

Un grave incidente si è verificato su una strada montana, dove un bus carico di pellegrini è precipitato in un burrone. L’incidente ha causato diverse vittime e feriti, lasciando un’atmosfera di sgomento e tristezza tra i testimoni e le famiglie coinvolte. La scena, immersa nella nebbia e nella natura selvaggia, si è trasformata in un tragico ricordo di questa drammatica tragedia.

Un silenzio irreale cala all'improvviso su una strada montana immersa nella natura selvaggia e avvolta dalla nebbia del mattino. Una processione di speranza si trasforma, in pochi istanti, in una scena di puro terrore: un pullman pieno di pellegrini esce di strada e precipita nel vuoto, spezzando il filo di tante vite e lasciando un'intera comunità senza fiato. Nessuno, tra chi era partito con il cuore colmo di fede, avrebbe mai potuto immaginare il dramma pronto ad abbattersi lungo quel percorso tortuoso. Soccorsi in difficoltà: il bilancio è drammatico. Le urla, la confusione e poi solo il rumore sordo dell'impatto.

Monteforte Irpino, il giorno dopo la strage del bus dei pellegrini

Video Monteforte Irpino, il giorno dopo la strage del bus dei pellegrini Video Monteforte Irpino, il giorno dopo la strage del bus dei pellegrini