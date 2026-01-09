A Civitanova, il 9 gennaio 2026, è stato chiuso un ristorante etnico durante un controllo, che ha portato al sequestro di circa 82 chili di merce non tracciabile. L’operazione si inserisce in un'attività di controllo volto a garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza alimentare e la tracciabilità dei prodotti. La vicenda evidenzia l'importanza di rispettare le procedure di legge nel settore della ristorazione.

Civitanova, 9 gennaio 2026 – Chiuso un ristorante etnico e sequestrato quasi un quintale di merce non tracciabile. Mercoledì un’operazione congiunta ha visto scendere in campo, in una stretta sinergia istituzionale, il personale del nucleo tutela del consumatore della Polizia locale di Civitanova, i militari del Nucleo antisofisticazione e sanità (Nas) di Ancona e i medici dell’Ast di Macerata (Servizio igiene degli alimenti vegetali e di origine animale). Il controllo mirato ha interessato un’attività di ristorazione etnica e un attiguo minimarket, entrambi facenti capo alla medesima gestione di nazionalità cinese in zona commerciale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Chiuso ristorante etnico: 82 chili di cibo non tracciato

Leggi anche: Alimenti non tracciabili nel ristorante etnico: sequestrati 10 chili di cibo

Leggi anche: Cucina sporca e cibo scaduto: chiuso un pub, sequestrati 50 chili di prodotti in un ristorante

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Teste di maiale bollite e preparazioni non a norma: chiuso ristorante etnico - Chiusura immediata per un ristorante etnico di Civitanova Marche a seguito di gravi carenze igienico- veratv.it