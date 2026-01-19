Dalla parata in piazza al gran ballo a Palazzo Vecchio | il programma del Carnevale 2026 di Firenze

Il Carnevale di Firenze 2026 si svolgerà nelle giornate di sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio, segnando la quarta edizione della manifestazione. L’evento prevede una parata in piazza e un gran ballo a Palazzo Vecchio, offrendo ai visitatori un’occasione di coinvolgimento culturale e tradizione. Di seguito, il programma dettagliato delle iniziative previste nelle due giornate.

Il Carnevale torna a Firenze per la sua quarta edizione. La manifestazione si svolgerà sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio. Il programma prevede il 'Gran Ballo Regine a Palazzo' e la 'Parata del Carnevale', quest'ultima pensata soprattutto per i bambini.

Il 31 gennaio 2026 Palazzo Vecchio ospiterà una cena di gala che vuole essere un omaggio alla storia della città; il 1° febbraio ci sarà poi la tradizionale parata con partenza da piazza Santa Maria Novella e arrivo in piazza della Signoria

