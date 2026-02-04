GPS 2026 | si lavora alla riapertura Funzioni SIDI sospese ma sindacati ancora non convocati per piattaforma domanda aggiornata

L'Ufficio Scolastico di Genova ha sospeso le funzioni SIDI per le GPS da alcune settimane. La riapertura è in programma, ma al momento i sindacati non sono ancora stati convocati per discutere la piattaforma di domanda aggiornata. Le scuole aspettano novità, mentre si lavora al nuovo sistema per le prossime assunzioni.

L'Ufficio Scolastico di Genova ha già comunicato da qualche settimana la sospensione delle funzioni SIDI per le GPS, in vista dell'aggiornamento 202628. Va però detto che non ciò non comporta in automatico un avvio immediato della procedura. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Approfondimenti su Genova SIDI Riapertura e aggiornamento GPS 2026, a febbraio probabile presentazione della domanda GPS 2026, per passare dall’elenco aggiuntivo alla prima fascia GPS occorre presentare domanda, non è automatico Durante il question time del 25 novembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con la docente Sonia Cannas, è stato chiarito che per passare dall’elenco aggiuntivo alla prima fascia GPS 2026 è necessario presentare apposita domanda; il passaggio non avviene automaticamente. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Genova SIDI Argomenti discussi: GPS 2026-28: entro quale data è necessario avere l'abilitazione? Le riserve incideranno sulle supplenze? RISPOSTE AI QUESITI; GPS 2026/2028: Riserva e Precedenza. Guida a Legge 68/99 e Legge 104/92; Quando riaprono le graduatorie GPS 2026? Ecco l’ipotesi dell’esperto; Graduatorie GPS 2026: quando sarà pubblicata l'ordinanza?. Graduatorie GPS 2026/28: nessun vincolo al cambio provincia e all’inserimento in nuove classi di concorsoScopri i vantaggi della mobilità con nessun vincolo al cambio provincia per i docenti. Aggiornati sulle GPS 2026/2028. informazionescuola.it Inserimento in prima fascia GPS 2026: come si compila domanda per classi di concorso accorpateNel question time del 26 gennaio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Francesco Bunetto e con ospite Sonia Cannas, docente esperta, è stato chiarito un aspetto operativo legato alle classi di conco ... orizzontescuola.it Il fegato lavora ogni giorno, spesso senza farsi notare. Il cardo mariano è uno dei suoi alleati più preziosi: sostiene le naturali funzioni depurative e aiuta l’organismo a ritrovare equilibrio, soprattutto nei periodi di maggiore affaticamento. Non è una soluzione - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.