GPS 2026 per passare dall’elenco aggiuntivo alla prima fascia GPS occorre presentare domanda non è automatico

Durante il question time del 25 novembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con la docente Sonia Cannas, è stato chiarito che per passare dall’elenco aggiuntivo alla prima fascia GPS 2026 è necessario presentare apposita domanda; il passaggio non avviene automaticamente. Questa informazione è importante per i docenti interessati a aggiornare la propria posizione nelle graduatorie.

Nel question time del 25 novembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite la docente esperta Sonia Cannas, è stato affrontato un tema rilevante per i docenti inseriti negli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie provinciali per le supplenze. Un focus particolare è stato posto su: la possibilità di passaggio dalla posizione negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia a pieno titolo. Alla domanda se chi è attualmente negli elenchi aggiuntivi della prima fascia potrà essere inserito nella prima fascia a pieno titolo, Sonia Cannas ha confermato: “Sì. Come in ogni aggiornamento delle GPS, chi è inserito negli elenchi aggiuntivi può transitare in prima fascia.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Sono iscritto in GPS, posso presentare domanda per le GAE? Si può essere in GaE in una provincia e GPS in un’altra? RISPOSTE AI QUESITISe sei iscritto nelle GPS, puoi comunque presentare domanda per le GAE, purché tu soddisfi i requisiti richiesti.

GAE, GPS ed elenchi regionali ruolo: quando si potrà presentare domanda. Pillole di Question TimeNel question time del 16 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, Andrea Carlino ha discusso con Chiara Cozzetto di ANIEF sulla presentazione delle domande per GAE, GPS ed elenchi regionali 2026.

Argomenti discussi: Graduatorie GPS 2026, come deve comportarsi chi non ha svolto supplenze nell'ultimo anno?; FAQ sulle Graduatorie GPS 2026: tutte le risposte alle novità e ai dubbi sull’aggiornamento [IMPORTANTE]; GPS personale educativo: ci si inserisce anche con diploma magistrale o triennale L19. Tutti i requisiti; Scuole in SOS: le cattedre sono vuote, ma i docenti non rispondono agli interpelli.

GPS 2026, cambiano le regole: addio alle riserve e novità per il sostegno. Cosa rischia chi non ha il titolo?Scopri le novità dell'Aggiornamento GPS 2026 per l'accesso alla seconda fascia nel Sostegno e Educazione Motoria. informazionescuola.it

Graduatorie GPS 2026-2028: Regole più severe per rinunce e abbandoniNuove regole per le Graduatorie GPS 2026-2028: sanzioni più rigide per rinunce e abbandoni, eccezioni limitate e possibilità di ripescaggio per chi non ha ancora ottenuto incarichi. Scopri cosa cambia ... comunicati-stampa.net

