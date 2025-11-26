Riapertura e aggiornamento GPS 2026 a febbraio probabile presentazione della domanda

Riapertura e aggiornamento delle GPS per gli anni scolastici 2026 - 28: dopo l'ultimo incontro al Ministero, la presentazione della domanda potrebbe essere posta a febbraio, con venti giorni di tempo utili per la compilazione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Graduatorie GPS, ipotesi apertura e aggiornamento a gennaio/febbraio 2026. PRIMA BOZZA - Prima informativa al Ministero sulla riapertura e aggiornamento delle graduatorie GPS graduatorie provinciali per le supplenze per il biennio 2026/27 e 2027/28. Lo riporta orizzontescuola.it

Aggiornamento delle graduatorie GPS e di Istituto, riapertura ed aggiornamento - Informati sull'aggiornamento delle graduatorie GPS e di Istituto nel 2026 e le opportunità di supplenza disponibili. Come scrive informazionescuola.it

Graduatorie GPS 2026: incontro tecnico atteso già questa settimana. RISPOSTE AI QUESITI su servizio e titoli - Graduatorie GPS provinciali e di istituto per le supplenze del personale docente negli anni scolastici 2026/27 e 2027/28: a colloquio con i nostri utenti il sindacalista Simone Craparo della Gilda deg ... orizzontescuola.it scrive