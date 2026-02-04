Governo Conte | Prende in giro italiani vuole una stretta di vite contro manifestazioni

Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, attacca il governo dicendo che sta prendendo in giro gli italiani. Secondo lui, le nuove misure vogliono stringere le regole per bloccare le proteste e la libertà di manifestare. Renzi non risparmia critiche e chiede più rispetto per i diritti dei cittadini.

(LaPresse) “Questo governo sta prendendo in giro i cittadini, vuole fare una stretta di vite per impedire le manifestazioni di dissenso, di protesta. Nulla per quel che riguarda il bisogno reale dei cittadini, che non riescono a uscire, non prendono la metropolitana, non riescono a uscire la sera in modo sicuro nelle strade, nelle periferie e nei centri storici. E soprattutto questo governo si è completamente dimenticato che c’è un decreto bollette che ha promesso e non ha realizzato, il crollo della produzione industriale, i salari reali, non vogliono il salario minimo legale, non hanno ancora adottato gli aiuti per le ultime popolazioni colpite dal maltempo, la sanità zero, liste d’attesa completamente allungate e non fanno nulla per accorciarle, niente di niente. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Il governo cerca di mettere un freno alle proteste dei cittadini.

Il Governo sta preparando due interventi legislativi in materia di sicurezza, uno relativo al decreto per il rafforzamento dell’ordine pubblico e la tutela degli agenti, e l’altro su misure contro la criminalità.

