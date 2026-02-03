Google raffina il menu strumenti gemini con nuova sezione labs e controlli

Google aggiorna la web app di Gemini, aggiungendo una nuova sezione Labs nel menu strumenti e un toggle di intelligenza personale nelle chat. L’azienda ha deciso di raffinare il sistema, puntando a offrire più opzioni agli utenti e migliorare l’esperienza di utilizzo. La sezione Labs permette di testare nuove funzioni, mentre il toggle consente di personalizzare le chat con l’intelligenza artificiale.

quest'aggiornamento riguarda la web app di gemini, introducendo una sezione labs nel menù strumenti e un nuovo toggle di intelligenza personale all'interno delle chat. l'obiettivo è semplificare l'accesso alle funzionalità principali, offrire un controllo maggiore sull'esperienza utente e mantenere un'interfaccia ordinata anche con nuove opzioni in fase di test. aggiornamento gemini web app: nuova sezione labs nel menu strumenti. in passato, il menu strumenti presentava una lista unica e molto ampia di scelte, visibili in base al livello di abbonamento. questa disposizione poteva risultare caotica e rendere difficile individuare rapidamente l'opzione giusta.

