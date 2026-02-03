Gemini labs arriva offrendo un ambiente chiaro per le funzionalità sperimentali

Google ha lanciato Gemini Labs, uno spazio dedicato alle funzionalità sperimentali della sua web app Gemini. In un momento in cui gli aggiornamenti software arrivano a ritmo sostenuto, questa piattaforma offre un ambiente più chiaro e accessibile per testare le novità prima di integrarle definitivamente. Gli utenti già possono provare alcune funzioni in fase di sviluppo, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza complessiva e raccogliere feedback utili per le future versioni.

In un periodo di rapidi aggiornamenti software, Google presenta una novità significativa: Gemini Labs, uno spazio dedicato alle funzionalità in sviluppo integrato nella web app Gemini. Questa mossa mira a offrire un accesso controllato alle novità, distinguendo le prove dal catalogo stabile e fornendo maggiore trasparenza agli utenti. gemini labs: spazio dedicato alle feature in sviluppo. Gemini Labs mette a disposizione una casa chiara per le opzioni sperimentali, collocata all'interno del menu Strumenti della web app. L'idea è distinguere gli elementi ancora in fase di refining da quelli già consolidati, creando un punto di riferimento per le funzionalità in evoluzione.

