Resoconto risultato e gol della Copa del Rey mentre segnano Torres e Yamal

Nel recente match di Copa del Rey, Ferran Torres e Lamine Yamal hanno segnato nel secondo tempo, permettendo al Barcellona di superare il Racing Santander e mantenere viva la speranza di avanzare nella competizione. La partita si è conclusa con una vittoria importante per i catalani, che hanno dimostrato solidità e determinazione, consolidando la loro posizione nel torneo. Un risultato che sottolinea l’importanza delle reti decisive nel prosieguo della coppa.

2026-01-16 01:21:00 Non si placano le voci a seguito dell'ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: I gol nel secondo tempo di Ferran Torres e Lamine Yamal hanno assicurato che il Barcellona non si unisse al Real Madrid nel subire uno shock in Copa del Rey mentre gli ospiti hanno eliminato l'impressionante Racing Santander, padrone di casa di seconda divisione, al Campos de Sport de El Sardinero. Il capocannoniere Torres ha raccolto il passaggio di Fermin Lopez e con calma ha aggirato il portiere Jokin Ezkieta per realizzare la svolta a 24 minuti dalla fine in un impegnativo incontro agli ottavi per i detentori, che hanno quasi subito gol prima che Yamal colpisse durante il recupero.

Roma-Torino 2-3: decide il gol di Ilkhan al 90’, giallorossi eliminati dalla Coppa Italia - 3: decide il gol di Ilkhan al 90’, giallorossi eliminati dalla Coppa Italia ... sport.sky.it

