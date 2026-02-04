gli usa hanno abbattuto un drone iraniano che si stava avvicinando alla portaerei abraham lincoln

Gli Stati Uniti hanno abbattuto un drone iraniano che si stava avvicinando alla portaerei Abraham Lincoln nel Mar Arabico. L’incidente è avvenuto questa mattina, quando il drone si trovava ormai molto vicino alla nave americana. I militari statunitensi hanno sparato e lo hanno distrutto prima che potesse raggiungere la portaerei. Al momento non ci sono notizie di danni o feriti. La tensione tra Washington e Teheran resta alta.

L’esercito americano ha abbattuto un drone iraniano che si stava avvicinando alla portaerei Abraham Lincoln nel Mar Arabico. Il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) ha dichiarato che un caccia della Marina statunitense ha abbattuto il drone. Secondo il Centcom, il drone si è avvicinato “in modo aggressivo” alla portaerei con “intenzioni poco chiare” e ha continuato a dirigersi verso la nave nonostante le misure di de-escalation adottate dalle forze statunitensi operanti in acque internazionali. Il drone, identificato come uno Shahed-139, è stato distrutto da un caccia F-35C imbarcato sulla Lincoln, che al momento dell’incidente si trovava a circa 800 chilometri dalla costa meridionale dell’Iran. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Iran UNLEASHES Shahed Drone On USS Abraham Lincoln... Then This Happened

