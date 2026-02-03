usa abbattono drone iraniano che si stava avvicinando alla portaerei abraham lincoln nel mar arabico

L’esercito degli Stati Uniti ha abbattuto un drone iraniano che si avvicinava alla portaerei Abraham Lincoln nel Mar Arabico. Il velivolo non aveva ancora raggiunto la nave quando è stato colpito. La marina americana ha confermato di aver agito per proteggere la sua flotta, senza che ci siano stati danni o feriti. La tensione nella zona resta alta, con le autorità che monitorano attentamente la situazione.

L’esercito statunitense ha abbattuto un drone iraniano che si stava avvicinando alla portaerei Abraham Lincoln nel Mar Arabico. Lo scrive il Times of Israel citando un funzionario statunitense che lo ha riferito alla Reuters, secondo cui il drone iraniano Shahed-139 stava volando verso la portaerei ed è stato abbattuto da un caccia statunitense F-35. La notizia è stata confermata dal Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) che ha dichiarato che un caccia della Marina statunitense ha abbattuto il drone. Secondo il Centcom, il drone si è avvicinato “ in modo aggressivo ” alla portaerei con “intenzioni poco chiare” e ha continuato a dirigersi verso la nave nonostante le misure di de-escalation adottate dalle forze statunitensi operanti in acque internazionali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Caccia della Marina degli Usa ha abbattuto un drone iraniano vicino alla portaerei LincolnIl Comando Centrale degli Stati Uniti afferma che un caccia della Marina ha abbattuto un drone iraniano che si stava avvicinando alla portaerei USS Abraham Lincoln nel Mar Arabico. huffingtonpost.it

Marina degli Stati Uniti abbatte drone iraniano. «Era vicino alla portaerei Lincoln nel Mar Arabico»La Marina degli Stati Uniti ha abbattuto un drone iraniano che stava monitorando la portaerei USS Abraham Lincoln nel Mar Arabico. Lo riporta Reuters. Gli aggiornamenti in diretta. ilgazzettino.it

