Usa abbattono drone iraniano nel Mar Arabico | si stava avvicinando a portaerei Abraham Lincoln

Gli Stati Uniti hanno abbattuto un drone iraniano che si avvicinava alla portaerei Abraham Lincoln nel Mar Arabico. Il drone si stava avvicinando alla nave americana, che si trova in zona, e gli americani hanno deciso di intervenire per fermarlo. Non ci sono state conseguenze immediate, ma l’episodio rischia di alzare ulteriormente la tensione tra Washington e Teheran.

Gli Usa hanno abbattuto un drone iraniano che si stava avvicinando alla portaerei Abraham Lincoln, battente bandiera americana.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Abraham Lincoln Drone Usa abbattono drone iraniano che si stava avvicinando alla portaerei Abraham Lincoln nel Mar Arabico L’esercito degli Stati Uniti ha abbattuto un drone iraniano che si avvicinava alla portaerei Abraham Lincoln nel Mar Arabico. Usa abbattono drone iraniano: “Si era avvicinato troppo alla portaerei Lincoln” Washington ha abbattuto un drone iraniano che si era avvicinato troppo alla portaerei Lincoln. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Abraham Lincoln Drone Argomenti discussi: L'Ue ne fa una giusta: pasdaran terroristi | Libero Quotidiano.it; La Lincoln resta a distanza. Fumata bianca tra diplomatici Usa e Iran. Usa abbattono drone iraniano che si stava avvicinando alla portaerei Abraham Lincoln nel Mar ArabicoL’esercito statunitense ha abbattuto un drone iraniano che si stava avvicinando alla portaerei Abraham Lincoln nel Mar Arabico. Lo scrive il Times of Israel ... ilfattoquotidiano.it Gli Usa abbattono un drone iraniano, si era avvicinato alla portaerei LincolnTensione alle stelle a pochissimi giorni dalla ripresa, prevista per venerdì, dei colloqui sul nucleare tra Iran e Stati Uniti. Negoziati confermati anche dalla Casa Bianca. Washington ha annunciato d ... ansa.it Un caccia #USA ha abbattuto un drone iraniano che volava vicino alla portaerei #USSLincoln nel Mar Arabico - #Iran #shahed - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.