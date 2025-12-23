Gli italiani non si fanno rubare il Natale | le gite a presepi e mercatini dominano le ricerche online

Gli italiani mostrano grande attenzione alle tradizioni natalizie, come visite a presepi e mercatini. Le ricerche online sul tema riflettono l’interesse nel rendere il Natale un momento speciale, ricco di atmosfere autentiche e ricordi da custodire. Questo fenomeno evidenzia come, nonostante le sfide, la voglia di vivere appieno lo spirito delle festività rimanga forte e radicata nel nostro paese.

La risposta degli italiani a chi, come il Grinch, prova a rubare il Natale arriva dalle ricerche online: quelle che riguardano le festività e il modo per renderle sempre più un'esperienza da ricordare e portare nel cuore sono in costante crescita. In particolare, cresce l'interesse per il turismo natalizio e per località che sono in grado di offrire eventi identitari, meglio se facilmente raggiungibili, come mercatini di Natale e presepi viventi. Gli italiani sempre più alla ricerca di un Natale identitario. A scattare la fotografia è stato un nuovo studio dell'Osservatorio Telepass, società del Gruppo Mundys e leader nel telepedaggio e nella mobilità integrata, che ha analizzato le ricerche effettuate sul web dal 2023 al 2025 in relazione a oltre 2.

