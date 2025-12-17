Allerte ed emergenze | parte Alert System nei Comuni dell’Unione Terre di Castelli

A partire da lunedì 22 dicembre 2025, l’Unione Terre di Castelli lancerà Alert System, il nuovo servizio di comunicazione telefonica dedicato a allertare i cittadini in caso di emergenze ed allerte. Un passo importante per migliorare la comunicazione e garantire la sicurezza di tutti, con il primo messaggio di prova inviato direttamente dai sindaci dei comuni dell’Unione.

A partire da lunedì 22 dicembre 2025, l’Unione Terre di Castelli attiverà ufficialmente Alert System, il nuovo servizio di informazione telefonica, con il primo messaggio di prova inviato direttamente dai sindaci dei comuni dell’Unione.Un messaggio registrato raggiungerà direttamente i telefoni. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

