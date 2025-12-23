Governo fascista e liberticida No alla riforma della giustizia Parodi Anm | Apprezzo moltissimo

Il Foglio ha scovato un commento sui social di Cesare Parodi, presidente dell'Associazione nazionale magistrati, che suscita non poche perplessità sul piano dell'opportunità istituzionale. Lunedì infatti Parodi ha risposto su LinkedIn a un post pubblicato dall' avvocato torinese Flavio Campagna contro la riforma costituzionale della magistratura. Un post molto pesante, in cui Campagna (consigliere distrettuale di disciplina degli avvocati della Corte d'appello di Torino) annuncia il suo No al referendum con parole nette: " Non voterò mai questa riforma, né qualunque altra proposte dovesse provenire da chi ci governa ora ovvero da chi non perde occasione per fare a brandelli la nostra democrazia, la nostra Costituzione, i diritti civili e le libertà declinate in tutte le espressioni possibili. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

