Giustizia per Niccolò Ciatti il libro arriva al Parlamento Europeo

Il libro sulla vicenda di Niccolò Ciatti arriva al Parlamento Europeo. Familiari, amici e istituzioni continuano a chiedere giustizia per il giovane ucciso. La mobilitazione non si ferma, e ora si cerca di portare la sua storia anche nelle istituzioni europee.

Firenze, 4 febbraio 2026 – Familiari, amici e istituzioni continuano a chiedere giustizia per Niccolò Ciatti. La vicenda del giovane di Scandicci arriva così nel cuore delle istituzioni europee. Il libro “Giustizia x Niccolò Ciatti” (Ab edizioni), scritto dal giornalista de La Nazione Fabrizio Morviducci, è stato presentato oggi, mercoledì 4 febbraio, nella sede del Parlamento Europeo a Bruxelles, alla presenza degli eurodeputati Dario Nardella e Francesco Torselli, insieme all’autore del libro, ai genitori e amici del ragazzo e alla consigliera del Comune di Scandicci Filomena Ausilio. Il volume, dopo la sua pubblicazione nel 2025, è stato presentato in importanti sedi istituzionali e culturali tra cui la Camera dei deputati, il Consiglio Regionale della Toscana, e il Salone Internazionale del Libro di Torino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

