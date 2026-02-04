Giustizia per Niccolò Ciatti il libro arriva al Parlamento Europeo
Il libro sulla vicenda di Niccolò Ciatti arriva al Parlamento Europeo. Familiari, amici e istituzioni continuano a chiedere giustizia per il giovane ucciso. La mobilitazione non si ferma, e ora si cerca di portare la sua storia anche nelle istituzioni europee.
Firenze, 4 febbraio 2026 – Familiari, amici e istituzioni continuano a chiedere giustizia per Niccolò Ciatti. La vicenda del giovane di Scandicci arriva così nel cuore delle istituzioni europee. Il libro “Giustizia x Niccolò Ciatti” (Ab edizioni), scritto dal giornalista de La Nazione Fabrizio Morviducci, è stato presentato oggi, mercoledì 4 febbraio, nella sede del Parlamento Europeo a Bruxelles, alla presenza degli eurodeputati Dario Nardella e Francesco Torselli, insieme all’autore del libro, ai genitori e amici del ragazzo e alla consigliera del Comune di Scandicci Filomena Ausilio. Il volume, dopo la sua pubblicazione nel 2025, è stato presentato in importanti sedi istituzionali e culturali tra cui la Camera dei deputati, il Consiglio Regionale della Toscana, e il Salone Internazionale del Libro di Torino. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondimenti su Niccolò Ciatti
La presentazione del libro di Fabrizio Morviducci, giornalista de La Nazione di Firenze, Giustizia per Niccolò Ciatti
Un’opera d’arte stabile per Niccolò Ciatti
Un minuto di silenzio per le vittime del rogo di Crans Montana, un gesto di solidarietà e memoria.
Ultime notizie su Niccolò Ciatti
Argomenti discussi: 'Giustizia x Niccolò Ciatti', presentazione del libro a Bruxelles.
Giustizia per Niccolò Ciatti, il libro presentato al Parlamento EuropeoFamiliari, amici, istituzioni continuano a chiedere giustizia per Niccolò Ciatti. È stato presentato nel cuore dell'Europa il libro Giustizia x Niccolò ... gonews.it
'Giustizia x Niccolò Ciatti', presentazione del libro a BruxellesFamiliari, amici, istituzioni continuano a chiedere giustizia per Niccolò Ciatti. Il 4 febbraio arriva anche al cuore dell’Europa la presentazione del ... gonews.it
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.